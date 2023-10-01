Чупряева (Дрокина) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупряева (Дрокина) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

Дата рождения

01.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1969

Отец: Дрокин Дмитрий Кузьмич

Мать: Дрокина Людмила Алексеевна

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.06.1991

Дочь: Ткач Анна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
07.03.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.04.2002

Сын: Чупряев Станислав Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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