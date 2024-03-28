Порожникова Зинаида Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порожникова Зинаида Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачкин Артем Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порожников Александр Борисович

Рождение ребёнка
30.05.1996

Дочь: Порожникова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Порожников Александр Борисович

Рождение ребёнка
18.06.1998

Сын: Порожников Роман Александрович

Отец ребёнка: Порожников Александр Борисович

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