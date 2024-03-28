Порожникова Зинаида Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1996
Дочь: Порожникова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Порожников Александр Борисович
Рождение ребёнка
18.06.1998
Сын: Порожников Роман Александрович
Отец ребёнка: Порожников Александр Борисович