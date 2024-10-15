Дроздов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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