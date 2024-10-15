Дроздов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно