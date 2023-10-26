Осмелкин Матвей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсмелкин Матвей Данилович

Осмелкин Матвей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915

Отец: Осмелкин Данила Маркелович

Мать: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1941

Сын: Осмелкин Меркурий Матвеевич

Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна

Рождение ребёнка
10.01.1946

Сын: Осмелкин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна

Рождение ребёнка
20.04.1948

Сын: Осмелкин Виталий Матвеевич

Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна

Рождение ребёнка
04.03.1950

Сын: Осмелкин Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Осмелкин Геннадий Матвеевич

Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.