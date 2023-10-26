Осмелкин Матвей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1915
Отец: Осмелкин Данила Маркелович
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
25.11.1941
Сын: Осмелкин Меркурий Матвеевич
Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна
Рождение ребёнка
10.01.1946
Сын: Осмелкин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна
Рождение ребёнка
20.04.1948
Сын: Осмелкин Виталий Матвеевич
Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна
Рождение ребёнка
04.03.1950
Сын: Осмелкин Анатолий Матвеевич
Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Осмелкин Геннадий Матвеевич
Мать ребёнка: Тверскова Перасковья Павловна