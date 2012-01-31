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Савельева Елизавета Сергеевна

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

31.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2012

Отец: Савельев Сергей Андреевич

Мать: Савельева Дарья Викторовна

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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