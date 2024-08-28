Бухнер (Шмидт) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Шмидт) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1949

Муж: Бухнер Эвальд

Рождение ребёнка
05.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Эвальд

Рождение ребёнка
1951

Сын: Бухнер Иван

Отец ребёнка: Бухнер Эвальд

Рождение ребёнка
15.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Эвальд

Рождение ребёнка
1957

Сын: Бухнер Владимир

Отец ребёнка: Бухнер Эвальд

Смерть
2007

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