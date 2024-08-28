Бухнер (Шмидт) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1949
Муж: Бухнер Эвальд
Рождение ребёнка
05.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Эвальд
Рождение ребёнка
1951
Сын: Бухнер Иван
Отец ребёнка: Бухнер Эвальд
Рождение ребёнка
15.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Эвальд
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бухнер Владимир
Отец ребёнка: Бухнер Эвальд
Смерть
2007