Паничева (Шевелева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничева (Шевелева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Буготак, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
1841

Муж: Паничев Захарий Титович

Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Паничев Дмитрий Захарьевич

Отец ребёнка: Паничев Захарий Титович

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.03.1845

Сын: Паничев Яков Захарьевич

Отец ребёнка: Паничев Захарий Титович

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
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