Паничева (Шевелева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Бракосочетание
1841
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Паничев Дмитрий Захарьевич
Отец ребёнка: Паничев Захарий Титович
Рождение ребёнка
14.03.1845
Отец ребёнка: Паничев Захарий Титович
Смерть
Неизвестно