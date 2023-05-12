Загуменнова (Ахметова) Гульнара Ильгизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загуменнова (Ахметова) Гульнара Ильгизовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1973

Отец: Ахметов Ильгиз Тагирович

Мать: Ахметова Фания Галимулловна

Рождение ребёнка
09.04.1995

Дочь: Загуменнова Алина Олеговна

Отец ребёнка: Загуменнов Олег Георгиевич

Рождение ребёнка
29.10.2001

Дочь: Загуменнова Лия Олеговна

Отец ребёнка: Загуменнов Олег Георгиевич

Рождение ребёнка
22.11.2013

Сын: Загуменнов Артем Олегович

Отец ребёнка: Загуменнов Олег Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загуменнов Олег Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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