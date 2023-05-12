Загуменнова (Ахметова) Гульнара Ильгизовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1973
Рождение ребёнка
09.04.1995
Дочь: Загуменнова Алина Олеговна
Отец ребёнка: Загуменнов Олег Георгиевич
Рождение ребёнка
29.10.2001
Дочь: Загуменнова Лия Олеговна
Отец ребёнка: Загуменнов Олег Георгиевич
Рождение ребёнка
22.11.2013
Сын: Загуменнов Артем Олегович
Отец ребёнка: Загуменнов Олег Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно