Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметзянов Салих
Рождение ребёнка
21.01.1941
Сын: Аглиуллин Закир Гатиятович
Отец ребёнка: Аглиуллин Гатият Идиятович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметзянов Салих
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно