Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиуллина (Мухаметзянова) Сабика

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметзянов Салих

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1941

Сын: Аглиуллин Закир Гатиятович

Отец ребёнка: Аглиуллин Гатият Идиятович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметзянов Салих

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аглиуллин Гатият Идиятович

Смерть
1990
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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