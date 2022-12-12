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Вшивцев Афонасий Савинович

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Место рождения

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Вшивцев Сава Евстафьевич

Мать: Вшивцева Ирина Васильевна

Мосуновский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Ксения Афанасьева

Мать ребёнка: Вшивцева Ульяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федора Афанасьева

Мать ребёнка: Вшивцева Ульяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Афанасьева

Мать ребёнка: Вшивцева Ульяна Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Ульяна Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Шамаравская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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