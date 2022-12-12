Вшивцев Афонасий Савинович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Ксения Афанасьева
Мать ребёнка: Вшивцева Ульяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федора Афанасьева
Мать ребёнка: Вшивцева Ульяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Вшивцева Ульяна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шамаравская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763