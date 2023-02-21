Крылов Геннадий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Геннадий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Крылов Григорий Макарович

Мать: Крылова Мария

Смерть
1999
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