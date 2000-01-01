Лешкин Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Петр Александров
Мать: Афимия Федорова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Лешкин Лаврентий Михайлов
Мать ребёнка: Федосья Владимирова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Михайловна
Мать ребёнка: Федосья Владимирова
Рождение ребёнка
13.08.1861
Мать ребёнка: Федосья Владимирова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Федосья Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Владимирова
Смерть
Неизвестно