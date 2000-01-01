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Лешкин Михаил Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Петр Александров

Мать: Афимия Федорова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лешкин Лаврентий Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Владимирова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Михайловна

Мать ребёнка: Федосья Владимирова

Рождение ребёнка
13.08.1861

Сын: Лешкин Максим Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Владимирова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Лешкин Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Владимирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Владимирова

Смерть
Неизвестно
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