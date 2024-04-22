Печенев Меркул Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Тимофей Петров
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Варвара Меркулова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Меркулов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Федор Меркулов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Семен Меркулов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дмитрий Меркулов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Меркулов
Смерть
1815