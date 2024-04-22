Печенев Меркул Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печенев Меркул Тимофеев

Место рождения

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тимофей Петров

Мать: Акулина

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Варвара Меркулова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Федор Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Семен Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Дмитрий Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Меркулов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1815
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