Агрипина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Васильевна

Агрипина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пыжев В ополчении с 1855 Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Пыжев Афонасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пыжева) Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Пыжева) Агрипина Тимофеевна

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.