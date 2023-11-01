Агрипина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пыжев В ополчении с 1855 Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пыжев Афонасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пыжева) Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Пыжева) Агрипина Тимофеевна
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пыжев Тимофей Стефанович