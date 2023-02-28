Мешков Максим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМешков Максим Андреевич

Мешков Максим Андреевич

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гаврилов Андрей Иванович

Мать: Гаврилова Прасковья Петровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Мешков Николай Максимович

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Максимовна

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.06.1846

Сын: Мешков Андрей Максимович

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Февронья Максимовна

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мешков Никифор Максимович

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мешков Иван Максимович

Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мешкова Анисья Кряквина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close