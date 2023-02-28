Мешков Максим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мешков Николай Максимович
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Максимовна
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Рождение ребёнка
30.06.1846
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Февронья Максимовна
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мешков Никифор Максимович
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Мешкова Анисья Кряквина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мешкова Анисья Кряквина
Смерть
Неизвестно