Мавлютов Сабиржан Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мавлютов Хасян Идрисович
Мать: Мавлютова Кадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавлютова Гульсиня Сабиржановна
Мать ребёнка: Мавлютова Магафиря
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мавлютов Ильдус Сабиржанович
Мать ребёнка: Мавлютова Магафиря
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавлютова Магафиря