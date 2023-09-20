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Авруцкий Волько Фроимович

Место рождения

Шпола, Черкаська область

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Авруцкий Фроим Лейбович

Мать: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.09.1908

Сын: Авруцкий Лейзер Волькович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.03.1921

Сын: Авруцкий Лейб Волькович

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.08.1923

Дочь: (дев.Авруцкая) Хая Вольковна

Мать ребёнка: не указана

Шпола, Черкаська область
Смерть
После 1923

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