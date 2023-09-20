Авруцкий Волько Фроимович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Авруцкий Фроим Лейбович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1908
Сын: Авруцкий Лейзер Волькович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1923
Дочь: (дев.Авруцкая) Хая Вольковна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1923