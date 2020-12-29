Шеногин Вадим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеногин Вадим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1955

Дата смерти

29.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Никологоры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.2020
Причина смерти: Болезнь сердца
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