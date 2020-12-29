Шеногин Вадим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1955
Дата смерти29.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Никологоры
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.2020
Причина смерти: Болезнь сердца