Реутов Иван Никитин
Место рожденияТишино
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Реутов Никита Стахиев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Реутова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Реутов Аким Иванович
Мать ребёнка: Реутова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Реутова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Реутова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Реутова Ирина Ивановна
В ополчении с 1855 года, неворотился
Смерть
Неизвестно