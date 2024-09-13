Реутов Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРеутов Иван Никитин

Реутов Иван Никитин

Место рождения

Тишино

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Реутов Никита Стахиев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реутова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Реутов Аким Иванович

Мать ребёнка: Реутова Ирина Ивановна

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Реутова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Реутова Ирина Ивановна

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Реутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Реутова Ирина Ивановна

Тишино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
В ополчении с 1855 года, неворотился
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.