Горбачева-Пантюхина Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева-Пантюхина Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.197

Дата смерти

01.09.2020

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.197

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пантюхина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.2000

Дочь: Горбачева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Горбачев Андрей Васильевич

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Андрей Васильевич

Смерть
01.09.2020
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