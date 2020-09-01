Горбачева-Пантюхина Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.197
Дата смерти01.09.2020
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.197
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2000
Дочь: Горбачева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Горбачев Андрей Васильевич
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2020