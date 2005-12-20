Гуськов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1942
Дата смерти20.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1970
Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Гуськова Галина Дмитреевна
Рождение ребёнка
13.11.1970
Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Гуськова Галина Дмитреевна
Рождение ребёнка
12.07.1973
Дочь: Гладковская Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Гуськова Галина Дмитреевна
Смерть
20.12.2005