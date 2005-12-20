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Гуськов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1942

Дата смерти

20.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1970

Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуськова Галина Дмитреевна

Рождение ребёнка
13.11.1970

Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуськова Галина Дмитреевна

Рождение ребёнка
12.07.1973

Дочь: Гладковская Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуськова Галина Дмитреевна

Смерть
20.12.2005

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