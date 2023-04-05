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Маймулин Василий Сидорович

Место рождения

Воронежская область, Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Маймулин Сидор Митрофанович

Мать: ?

Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Маймулин Александр Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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