Маймулин Василий Сидорович
Место рожденияВоронежская область, Россия
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Маймулин Сидор Митрофанович
Мать: ?
Воронежская область, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1952
Сын: Маймулин Александр Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно