Гусейнова Марина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1969
Отец: Пешко Евгений Владимирович
Мать: Яхонт Мария Косьяновна
Рождение ребёнка
14.11.1989
Дочь: Анисим Арина Николаевна
Отец ребёнка: Анисим Николай Витальевич
Рождение ребёнка
14.11.1989
Дочь: Анисим Алина Николаевна
Отец ребёнка: Анисим Николай Витальевич
Рождение ребёнка
01.09.2000
Дочь: Гусейнова Гюльнара Арзуевна
Отец ребёнка: Гусейнов Арзу Новруз оглы
Бракосочетание
Неизвестно