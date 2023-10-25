Гусейнова Марина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусейнова Марина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1969

Отец: Пешко Евгений Владимирович

Мать: Яхонт Мария Косьяновна

Рождение ребёнка
14.11.1989

Дочь: Анисим Арина Николаевна

Отец ребёнка: Анисим Николай Витальевич

Рождение ребёнка
14.11.1989

Дочь: Анисим Алина Николаевна

Отец ребёнка: Анисим Николай Витальевич

Рождение ребёнка
01.09.2000

Дочь: Гусейнова Гюльнара Арзуевна

Отец ребёнка: Гусейнов Арзу Новруз оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусейнов Арзу Новруз оглы

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