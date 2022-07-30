Штремель Stremel (Симон Simon) Катарина Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штремель Stremel (Симон Simon) Катарина Иоганнесовна

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Место рождения

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Симон Simon Иоганнес Иоганнович

Мать: Симон Simon Катарина Иоганнесовна

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
16.02.1804

Муж: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович

с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
8 1804 02 16 Joannes Stremel Kamenka Catharina Simonin Kamenka Kamenka
Рождение ребёнка
06.08.1816

Дочь: Якоб Jacob Мария Христина Иоганнесовна

Отец ребёнка: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович

Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
12 1816 08 06 08 06 Maria Christina Streml Joannis Simonin Catharina Kamenka
Смерть
До 1834
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.
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