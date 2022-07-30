Штремель Stremel (Симон Simon) Катарина Иоганнесовна
Место рожденияКаменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
16.02.1804
с. Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
8 1804 02 16 Joannes Stremel Kamenka Catharina Simonin Kamenka Kamenka
Рождение ребёнка
06.08.1816
Дочь: Якоб Jacob Мария Христина Иоганнесовна
Отец ребёнка: Штремель Stremel Иоганн Адам Адамович
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
12 1816 08 06 08 06 Maria Christina Streml Joannis Simonin Catharina Kamenka
Смерть
До 1834
Келлер Камышинский уезд Саратовская губ.