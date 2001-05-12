Еперина (Исупова) Лидия 02.04.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Еперина (Исупова) Лидия

Место рождения

г. Барнаул

Дата рождения

02.04.1910

Дата смерти

12.05.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Барнаул
Бракосочетание
17.01.1930

Муж: Еперин Павел

г. Барнаул
Рождение ребёнка
15.10.1930

Сын: Еперин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Еперин Павел

Россия
Смерть
12.05.2001
г. Сосновый Бор
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Сосновый Бор

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