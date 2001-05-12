Еперина (Исупова) Лидия
Место рожденияг. Барнаул
Дата рождения02.04.1910
Дата смерти12.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Барнаул
Бракосочетание
17.01.1930
Муж: Еперин Павел
г. Барнаул
Рождение ребёнка
15.10.1930
Отец ребёнка: Еперин Павел
Россия
Смерть
12.05.2001
г. Сосновый Бор
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г. Сосновый Бор