Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Григорий Гордеев

Мать: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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