Аганина галина сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аганин алексей иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аганин евгений алексеевич
Отец ребёнка: Аганин алексей иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аганин владимир алексеевич
Отец ребёнка: Аганин алексей иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аганин валерий алексеевич
Отец ребёнка: Аганин алексей иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аганин вячеслав алексеевич
Отец ребёнка: Аганин алексей иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аганин алексей иванович
Смерть
Неизвестно