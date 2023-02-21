Аганина галина сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аганина галина сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аганин леонид алексеевич

Отец ребёнка: Аганин алексей иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аганин евгений алексеевич

Отец ребёнка: Аганин алексей иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аганин владимир алексеевич

Отец ребёнка: Аганин алексей иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аганин валерий алексеевич

Отец ребёнка: Аганин алексей иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аганин вячеслав алексеевич

Отец ребёнка: Аганин алексей иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аганин алексей иванович

Смерть
Неизвестно
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