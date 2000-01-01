Алгучев Петр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1927
Дочь: Гордиенко Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Шепелева Дарья Павловна
ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Дарья Павловна
Смерть
1941
г. Магадан