Алгучев Петр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгучев Петр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1927

Дочь: Гордиенко Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Шепелева Дарья Павловна

ст. Куровская Московско-Рязанской Жел. Дор. Бронницкий р-н Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Дарья Павловна

Смерть
1941
г. Магадан
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