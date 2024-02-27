Суворов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1793 ст.
Отец: Суворов Петр Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суворов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1853 ст.
Сын: Суворов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
30.07.1951 ст.
Жена: Евдокия Андреевна
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно