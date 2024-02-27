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Суворов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1793 ст.

Отец: Суворов Петр Козьмич

Мать: Цецулина Устина Ананьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Молодожникова) Стефанида Саввовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1853 ст.

Сын: Суворов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Суворов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
30.07.1951 ст.

Жена: Евдокия Андреевна

Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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