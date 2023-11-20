Лукьянов Евгений Викторович
Место рождения
Дата рождения30.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.2005
Дочь: Лукьянова Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
06.09.2007
Дочь: Лукьянова Милена Евгеньевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна