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Лукьянов Евгений Викторович

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

30.04.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
29.06.2005

Дочь: Лукьянова Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
06.09.2007

Дочь: Лукьянова Милена Евгеньевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Григорьева) Татьяна Евгеньевна

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