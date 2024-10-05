Корабельников Сергей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1826 ст.
Бракосочетание
08.07.1845 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.69об-70 Оба первым браком. Жениху 18 лет, невесте 19 лет. Поручители: по жениху Иосиф Алексеевич Корабельников (для жениха дядя, брат Ивана Алексеевича, мой 4-прадед ) и Ег... Показать все
Рождение ребёнка
05.09.1846 ст.
Дочь: (Корабельникова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Корабельникова (Иванова) Надежда Сергеевна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.85об-86 Лист 85об. Счет девочек п/п№13
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.
Сын: Корабельников Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Корабельникова (Иванова) Надежда Сергеевна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.126об-127 Лист 126об. Счет м.п.п/п № 18
Поручитель
30.01.1849 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.152об-153 Запись № 3. брак Алексей Афанасьевич Корабельников 18/ Марина Климонтовна Вялкина (с. Павловское) 19 Поручители: По жениху (внук Петра Алексеевича Корабельникова... Показать все
Поручитель
25.09.1849 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.154об-155 брак Леншин19/ Жданова 18 поручители: Конон и Кирилл Лукичи Савинковы, по невесте: Иван Алексеевич и Сергей Иванович Корабельниковы
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: (Корабельникова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Корабельникова (Иванова) Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
14.03.1855 ст.
Дочь: (Корабельникова) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Корабельникова (Иванова) Надежда Сергеевна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.47об-48 Счет женского пола п/п№8 В восприемниках: Фёдор Пантилеймонович (Пантелеевич) Корабельников в возрасте около 51 года (около 1834 г.р., внук Пантелея Егоровича)
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Корабельникова) Марья (Мария) Сергеевна
Мать ребёнка: Корабельникова (Иванова) Надежда Сергеевна
1857 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №5.
Рождение ребёнка
До 1863 ст.
Дочь: (Корабельникова) Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1870 ст.
Дочь: (Корабельникова) Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Корабельникова (Иванова) Надежда Сергеевна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.111.Л.93об-94
Восприемник
06.08.1871 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.115.Л.54об-55 родилась Наталья у Аксёнова
Смерть
Неизвестно