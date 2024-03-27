Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера
Место рожденияс.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии
Дата рождения1905
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бедретдинов Абдулхак
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1999