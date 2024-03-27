Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедретдинова (Ахмеджанова) Махера

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

1905

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ахмеджанов Атаулла

Мать: Ахмеджанова Айша Хайретдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедретдинов Абдулхак

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулхак

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бедретдинов Абдулхак

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1999

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