Богданова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киприянов Тихон

Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.

Дочь: Тихонова Параскева

Отец ребёнка: Киприянов Тихон

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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