Богданова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киприянов Тихон
Рождение ребёнка
01.10.1903 ст.
Дочь: Тихонова Параскева
Отец ребёнка: Киприянов Тихон
Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно