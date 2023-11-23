Космодемьянский Потапий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти01.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Богородском Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
1853
Рождение ребёнка
1857
Сын: Космодемьянский Павел Потапов
Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина
Рождение ребёнка
1860
Сын: Космодемьянский Иван Потапов
Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина
Смерть
01.11.1888