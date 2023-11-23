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Космодемьянский Потапий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

01.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Панов Михаил Федоров

Мать: (Панова) Екатерина Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
священник в селе Богородском Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Космодемьянский Александр Потапов

Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Рождение ребёнка
1848

Сын: Космодемьянский Николай Потапов

Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Космодемьянская) Людмила Потапова

Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Розова (Космодемьянская) Екатерина Потапова

Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Рождение ребёнка
1857

Сын: Космодемьянский Павел Потапов

Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Рождение ребёнка
1860

Сын: Космодемьянский Иван Потапов

Мать ребёнка: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Смерть
01.11.1888

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