Иванов Петр Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Петр Артемьевич

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Место рождения

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1909

Дата смерти

13.04.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.04.1944
Сакский р-н, Крым
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