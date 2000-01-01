(Душечкина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Душечкина) Галина

(Душечкина) Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1927 и 1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Душечкин Иван

Мать: Душечкина Тамара

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close