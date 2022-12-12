Эйзенштейн Сергей Михайлович
Место рожденияРига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Дата рождения22.01.1898
Дата смерти11.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Место жительства
С 1932
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.02.1948