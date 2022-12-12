Эйзенштейн Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйзенштейн Сергей Михайлович

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Место рождения

Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)

Дата рождения

22.01.1898

Дата смерти

11.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Лифляндская губерния (ныне - Латвия)
Место жительства
С 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.02.1948
Москва, город федерального значения Москва
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