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Белов Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1949

Дата смерти

11.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1885

Дочь: Чистякова (Белова) Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Белова Наталья Михайловна

Рождение
19.06.1949

Отец: Белов Алексей Иванович

Мать: Белова (Пенкова) Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
26.11.1986

Дочь: Белова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Белова Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
20.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Наталья Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
11.01.1994

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