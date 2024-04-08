Белов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1949
Дата смерти11.01.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1885
Дочь: Чистякова (Белова) Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Белова Наталья Михайловна
Рождение
19.06.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1986
Дочь: Белова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Белова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Наталья Михайловна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
11.01.1994