Недашковский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недашковский Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недашковская Оксана Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Недашковский Иосиф Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1915

Сын: Недашковский Петр Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Недашковская Галина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Недашковский Всеволод Павлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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