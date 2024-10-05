Недашковский Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недашковская Оксана Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Недашковский Иосиф Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1915
Сын: Недашковский Петр Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Недашковская Галина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Недашковский Всеволод Павлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно