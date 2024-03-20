Храпова (Акимова) Варвара Фёдоровна
женский, родилась 28.02.1921, Кобылино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
умерла 07.02.2007, Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
ОтецАкимов ФёдорНеизвестно г.р.
Супруги
Храпов Владимир Николаевич01.04.1927 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921
Отец: Акимов Фёдор
Мать: не указана
Кобылино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1954
Кобылино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.03.1956
Смолеевка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.09.1961
Рождение ребёнка
03.01.1964
Смерть
07.02.2007
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область