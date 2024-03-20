Храпова (Акимова) Варвара Фёдоровна 28.02.1921 — найти родственников по фамилии на Familio

Храпова (Акимова) Варвара Фёдоровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 28.02.1921, Кобылино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

умерла 07.02.2007, Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Акимов ФёдорНеизвестно г.р.
Супруги
Храпов Владимир Николаевич01.04.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1921

Отец: Акимов Фёдор

Мать: не указана

Кобылино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпов Владимир Николаевич

Кобылино, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
11.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпов Владимир Николаевич

Смолеевка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
29.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпов Владимир Николаевич

Смерть
07.02.2007
Ухолово, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.