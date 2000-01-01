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Табалин Алексей Тимофеевич
Табалин Алексей Тимофеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Таболин Тимофей Васильевич
Мать
Таболина Марфа (Мария) Тимофеевна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Таболин Тимофей Васильевич
Мать:
Таболина Марфа Тимофеевна
Смерть
1941
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