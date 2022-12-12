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Макарова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

01.04.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1862

Отец: Дмитрий Липатов

Мать: Акулина Васильева

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 131 МК Клинское 1862
Бракосочетание
26.10.1880

Муж: Макаров Григорий Фаддеевич

Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 246а, д. 426 МК Клинское 1875, 1877, 1878, 1880
Рождение ребёнка
1883

Сын: Макаров Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич

ГАТО МК Клинского 1904г
Рождение ребёнка
1885

Сын: Макаров Борис

Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич

Желватовка, Михайловский уезд, Рязанская губерния
Автобиография Макарова А.Б.
Рождение ребёнка
25.11.1889

Сын: Макаров Аввакум Григорьевич

Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина? Феоктиста Григорьева?

Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Кирилл Григорьев???

Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Григорьев

Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич

Смерть
Неизвестно
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