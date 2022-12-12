Макарова Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1862
Отец: Дмитрий Липатов
Мать: Акулина Васильева
ГАРО, ф. 627, оп. 246, д. 131 МК Клинское 1862
Бракосочетание
26.10.1880
Клинское, Серебряные Пруды, Московская область
ГАРО, ф. 627, оп. 246а, д. 426 МК Клинское 1875, 1877, 1878, 1880
Рождение ребёнка
1883
Сын: Макаров Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич
ГАТО МК Клинского 1904г
Рождение ребёнка
1885
Сын: Макаров Борис
Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич
Автобиография Макарова А.Б.
Рождение ребёнка
25.11.1889
Сын: Макаров Аввакум Григорьевич
Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина? Феоктиста Григорьева?
Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Кирилл Григорьев???
Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Григорий Фаддеевич
Смерть
Неизвестно