Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пётр Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Петр Матвеевич (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда Матвея Ивановича. Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Даниловна (1777-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1778
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Иванов
Смерть
1792