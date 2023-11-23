Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пётр Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Петр Матвеевич (1775 — ?) Родился в семье дьячка села Ильинского в Лугу Пошехонского уезда Матвея Ивановича. Пономарь села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда. Жена его Евдокия Даниловна (1777-?)... Показать все
Рождение ребёнка
1778

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Иванов

Смерть
1792

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