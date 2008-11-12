Сандиряков Михаил Захарович
Место рождения
Дата рождения12.03.1927
Дата смерти12.11.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1954
Дочь: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1955
Рождение ребёнка
08.03.1957
Рождение ребёнка
21.09.1958
Рождение ребёнка
11.07.1961
Рождение ребёнка
22.05.1963
Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.11.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно