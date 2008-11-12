Сандиряков Михаил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандиряков Михаил Захарович

Место рождения

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.03.1927

Дата смерти

12.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927

Отец: Сандиряков Захар Егорович

Мать: Сандирякова (Захарова) Мария

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
04.08.1954

Дочь: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова (Синурова) Лидия Васильевна

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.11.2008
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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