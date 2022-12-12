Зимина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Зимин Фома Пантелеймонович
Отец ребёнка: Зимин Пантелеймон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно