Зимина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Зимин Фома Пантелеймонович

Отец ребёнка: Зимин Пантелеймон Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Пантелеймон Ильич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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