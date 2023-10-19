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Пущин Никифор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1647

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647

Отец: Пущин Большой Афанасий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Пущин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Пущина (Пущина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: (Пущина) Ненила Никифоровна

Мать ребёнка: Пущина (Пущина) Пелагея

Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Пущина) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Пущина (Пущина) Пелагея

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