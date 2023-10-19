Пущин Никифор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1647
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1647
Отец: Пущин Большой Афанасий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Пущина (Пущина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: (Пущина) Ненила Никифоровна
Мать ребёнка: Пущина (Пущина) Пелагея
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Пущина) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Пущина (Пущина) Пелагея