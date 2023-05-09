Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

23.07.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1783 г.р.

Дети

Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1811 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1826 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Иван Устинов

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Злобин Николай Иванович

Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Злобин Василий Иванович

Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: (Злобина) Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Дочь: (Злобина) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Злобин Иван Иванович

Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Злобин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.07.1835
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
от удушья

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