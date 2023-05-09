Злобина Евдокия (Овдотья) Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смерти23.07.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин Иван Устинов
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: (Злобина) Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Дочь: (Злобина) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Сын: Злобин Иван Иванович
Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Отец ребёнка: Злобин Иван Устинов
Смерть
23.07.1835
от удушья