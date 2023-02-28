Гайдуков Федор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1926
Сын: Гайдуков Виктор Федорович
Мать ребёнка: Софья Гриорьевна
Рождение ребёнка
14.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья Гриорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Михаил
Мать ребёнка: Софья Гриорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишутина Полина
Мать ребёнка: Софья Гриорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайдуков Семен
Мать ребёнка: Софья Гриорьевна
Смерть
Неизвестно