Баранов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Баранова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Баранова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Баранова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Ольга