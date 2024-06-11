Акулина Петрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Васильев
Мать: Пелагея Евфграфова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евгений Захаров
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.
Дочь: Татьяна Евгениева
Отец ребёнка: Евгений Захаров
Восприемник д. Иштомар крест.жена Анна Поликарпова.
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.
Сын: Георгий Евгеньев
Отец ребёнка: Евгений Захаров
Восприемник д. Иштомар крестьянин Прокопий Захаров.
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.
Сын: Василий Евгениев
Отец ребёнка: Евгений Захаров
Восприемник с. Георгиевское крестьянин Федор Соколов, д. Иштомар крестьянка Анна Поликарпова.
Рождение ребёнка
29.05.1915 ст.
Сын: Иоанн Евгениев
Отец ребёнка: Евгений Захаров
Восприемник д. Иштомар Евфимий Петров
Смерть
Неизвестно