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Акулина Петрова

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Васильев

Мать: Пелагея Евфграфова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евгений Захаров

Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.

Дочь: Татьяна Евгениева

Отец ребёнка: Евгений Захаров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крест.жена Анна Поликарпова.
Рождение ребёнка
08.04.1909 ст.

Сын: Георгий Евгеньев

Отец ребёнка: Евгений Захаров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар крестьянин Прокопий Захаров.
Рождение ребёнка
04.07.1911 ст.

Сын: Василий Евгениев

Отец ребёнка: Евгений Захаров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник с. Георгиевское крестьянин Федор Соколов, д. Иштомар крестьянка Анна Поликарпова.
Рождение ребёнка
29.05.1915 ст.

Сын: Иоанн Евгениев

Отец ребёнка: Евгений Захаров

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Евфимий Петров
Смерть
Неизвестно

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